بوتين يطمئن إيطاليا

وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس وزراء إيطاليا بأن روسيا ستواصل إمداد بلاده بالغاز.

وأوضح الكرملين أن “بوتين” اشترط على رئيس وزراء إيطاليا رفع العقوبات للمساهمة في حل أزمة الغذاء، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء إذا تم رفع العقوبات عنها.

مصادرة الممتلكات الروسية

كما حذر الرئيس الروسي في وقت سابق الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن “سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدًا إلى الخير”.

وجاء تصريح الرئيس الروسي تعليقًا على قيام الغرب بتجميد أصول للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وفقًا لوزارة المالية الروسية.

وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي الخميس الماضي، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.