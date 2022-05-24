قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا كثفت عملياتها في دونباس للسيطرة على سفيرودونتسك وليشانسك وروبايزن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في دونباس، كان يضم مدافع هاوتزر الأميركية.

تداول الروبل بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية برفع العلم الروسي فوق ساحة النصر، أهم ساحات مدينة ميليتوبول الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مراسلها القول إن السارية التي يرفرف فوقها العلم الروسي في ميليتوبول هي أطول سارية علم في مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية.

العثور على نحو 200 جثة تحت أنقاض عقار

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة مدينة ميليتوبول بالوكالة غالينا دانيلتشينكو لـ”سبوتنيك” إنه بدأ تداول عملة الروبل الروسية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

وتزامنًا، قال مستشار عمدة ماريوبول، إنه تم العثور على نحو 200 جثة تحت أنقاض مبنى سكني. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن المسؤول قوله “عند النبش في أنقاض المبنى السكني في شارع ميرو، تم العثور على حوالي 200 جثة لضحايا”.

وأشار إلى أن السكان رفضوا جمع جثث الموتى بسبب تحللها، وأن الرائحة الكريهة انبعثت في الحي السكني.