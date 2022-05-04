أعلن الجيش الروسي، مساء الأربعاء، أنه سيوقف إطلاق النار في محيط مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية لمدة 3 أيام.

وقال الجيش في منشور على الإنترنت: إنه سيفتح ممرات إنسانية من المصنع المحاصر أيام الخميس والجمعة والسبت، للسماح للمدنيين بمغادرة المجمع.

موعد فتح الممرات:

وأضاف أن الممرات ستفتح من الساعة 0800 إلى 1800 بتوقيت موسكو يوميًّا.

وخلال هذه الفترة “ستوقف القوات الروسية أي أنشطة عسكرية وتسحب الوحدات إلى مسافة بعيدة بشكل آمن”.

وأكد الجيش أنه سيسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المصنع بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وماريوبول واحدة من أكثر المدن التي شهدت معارك في أوكرانيا، ولا تزال مجموعة من القوات الأوكرانية تتحصن في شبكة أنفاق ممتدة تحت المجمع الصناعي.

وقال رئيس بلدية ماريوبول: إن الاتصال انقطع مع القوات الأوكرانية المتحصنة هناك وسط “قتال عنيف” مع القوات الروسية.