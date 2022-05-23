نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، في فض اشتباك التعادل السلبي بالكلاسيكو عند الدقيقة 32.

رومارينيو يهز الشباك:

ويلعب الاتحاد ضد الهلال الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتسب حكم الكلاسيكو ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، وسددها رومارينيو بنجاح في شباك عبدالله المعيوف، لتشتعل الأجواء بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

الفريقان في الدوري:

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.