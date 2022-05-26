تمكن نادي روما الإيطالي، مساء الأربعاء، من الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى على حساب فريق فينورد الهولندي، بهدف دون رد.

ملخص مباراة روما ضد فينورد:

وبدأت المباراة بضغط كبير من قبل ذئاب العاصمة الإيطالية، حيث نجح الفريق الإيطالي في إحراز الهدف الوحيد بالمباراة عبر الإيطالي نيكولو زانيولو بالدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الجيالوروسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول فريق فينورد العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الجيالوروسي.

وفاز نادي روما باللقب الأوروبي الأول في تاريخه، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

إنجاز تاريخي لـ مورينيو:

وأصبح مورينيو أول مدرب يفوز بكل الألقاب الأوروبية على مستوى الأندية كمدرب، حيث فاز بدوري الأبطال الأوروبي مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان، وفاز بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2017، ثم لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع الجيالوروسي.