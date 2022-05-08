توقع مركز طقس العرب أن يبدأ موسم رياح البوارح هذا العام مبكرًا عن موعده المعتاد، منذرًا بموسم كثيف من الرياح المغبرة على العديد من دول الخليج.

موعد رياح البوارح

ومن المعتاد أن تهب البوارح في نهاية مايو من كل عام لكن هذا العام وبحسب مخرجات خرائط الطقس في المركز فإن البوارح ستبدأ موسمها مُبكرًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي أي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ومن المتوقع أن تشمل البوارح شرق ووسط وجنوب السعودية وصولًا إلى اليمن، وأيضًا إلى الإمارات العربية المتحدة وأجزاء من سلطنة عُمان لكن بحدة أقل من بقية الدول لكنها ستعمل على سيادة أجواء مُغبرة عمومًا.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.