نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.