نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على مركز حالة عمار بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١٢ ظهرًا وتستمر حتى الساعة ٨ مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

هطول أمطار خفيفة

ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة.

أمطار رعدية وبرد

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.