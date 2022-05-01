أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة والحناكية والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة – التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحا – تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،تبوك، الجوف، الحدود الشمالية،حائل والقصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .