نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة وكذلك على منطقتي حائل والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى حائل وعلى أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.