نبّهَ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيَّنَ المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة من صباح غدٍ.

استمرار حالة الأتربة والغبار:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر- قبل قليل- تحذيرًا متقدمًا من استمرار حالة الأتربة، والغبار، ونشاط الرياح السطحية، وشبه انعدام الرؤية، في المنطقة الشرقية، على أن تنتهي حالة التحذير بعد غدٍ الأربعاء.

كما أصدر المركز في الوقت نفسه تحذيرًا لمنطقة الرياض من استمرار الرياح السطحية، وانتشار الغبار والعوالق الجوية، إلا أنها توقعت انحسار حالة الاضطراب الجوي عن العاصمة غدًا الثلاثاء، في حين تمتد في القصيم إلى يوم الأربعاء.

نصائح للوقاية من الغبار:

وحذرت وزارة الصحة مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية، كما شددت على اتباع تعليمات الدفاع المدني والأرصاد الجوية، وغلق النوافذ والأبواب، وارتداء الكمامات، وتشغيل أجهزة تكييف وترطيب الهواء، وتجنب الخروج إلا للضرورة، وسرعة التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أعراض ضيق تنفس.