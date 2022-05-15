نبّهَ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50كم/ ساعة؛ مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.