انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز المرينغي بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ليتأهل إلى النهائي.

تعادل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بشكل سريع، ولعب كارفاخال عرضية سددها كريم بنزيما بقوة، ولكنها مرت أعلى مرمى السيتيزنز عند الدقيقة الرابعة.

وسدد بنزيما كرة أخرى مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 11، وكاد برناردو سيلفا أن يهز شباك المرينغي عند الدقيقة 19، إلا أن حارس المرمى تيبو كورتوا تألق وأبعدها، ونفذ توني كروس ركلة حرة مباشرة، ولكن مرت أعلى عند الدقيقة 26.

وتألق كورتوا وأبعد تسديدة قوية من فيل فودين عند الدقيقة 39، وسدد كيفين دي بروين تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بدفاع المرينغي عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بالتعادل السلبي.

محرز يسجل هدفًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر فينيسيوس جونيور فرصة هز الشباك عند الدقيقة 46، واصطدمت تسديدة لوكا مودريتش بدفاع مانشستر سيتي عند الدقيقة 52، قبل أن ينجح رياض محرز في هز الشباك عند الدقيقة 73.

وتألق كورتوا وأبعد تسديدة صاروخية من كانسيلو عند الدقيقة 85، وأطلق جريليش تسديدتين، ولكن مروا بجوار القائم، قبل أن يسجل ريال مدريد التعادل.

رودريغو يحرز ثنائية قاتلة وبنزيما يهز الشباك

وتمكن رودريغو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90، قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بتعادل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بنتيجة 5/5 بمجموع المباراتين.

ومع بداية الشوط الأول الإضافي، حصل المرينغي على ركلة جزاء سددها كريم بنزيما بنجاح عند الدقيقة 95، لتستمر محاولات الفريقين، لهز الشباك، إلا أن اللاعبين أهدروا الفرص وسط تألق الدفاع، ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي.

ومن المقرر أن يواجه المرينغي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم 28 من شهر مايو الجاري في فرنسا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).