تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نادي ليفانتي بسداسية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد يضرب بسداسية

وأنهى الريال، الشوط الأول مسجلاً 4 أهداف عبر الفرنسي فيرلاند ميندي ومواطنه كريم بنزيما والبرازيلي رودريغو والبرازيلي فينسيوس جونيور في الدقائق الـ13 والـ19 والـ34 والـ45.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل الريال تألقه الهجومي ليضيف هدفين عبر فينسيوس جونيور الذي سجل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين الـ 69 والـ84.

ليفانتي يهبط لـ دوري الدرجة الثانية

وبعد تلك الخسارة الثقيلة، أصبح رصيد الريال 84 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب بـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني.