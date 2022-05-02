يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال لتحقيق مفاجأة والإطاحة بنظيره ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة فياريال ضد ليفربول

ولعب فياريال ضد ليفربول على ملعب “أنفيلد” الأسبوع الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الريدز بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة فياريال ضد ليفربول على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

تكرار ريمونتادا ليفربول في دوري الأبطال

ويأمل الفريق الإسباني لتكرار ريمونتادا ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال نسخ سابقة، وخطف بطاقة التأهل، فيما يطمح الريدز لمواصلة مشواره، أملًا في حصد اللقب.

وكان ليفربول قد خسر ضد برشلونة في كامب نو بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/ 2019، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية ويفوز برباعية، ليتأهل إلى النهائي ويتوج بالبطولة.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره تشيلسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007/ 2008، وخسر ذهابًا بهدف، وفاز إيابًا بالنتيجة ذاتها، قبل أن ينجح في التأهل بركلات الترجيح.