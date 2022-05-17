أشاد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، بلاعبي الأخضر، وأكد أنهم قادرون على الاحتراف بالخارج، مشددًا في الوقت ذاته على إمكانية ضم حارس الهلال، عبدالله المعيوف.

رينارد يتحدث عن التأهل للمونديال:

وقال رينارد: “الوصول لكأس العالم ليس بالأمر السهل، والآن الأصعب بدأ بالفعل.. قمنا بمسيرة رائعة نحو التأهل للمونديال مع مجموعة رائعة من اللاعبين، ولدينا الكثير من التحديات ويجب أن نبدأ من الآن”.

وواصل المدرب الفرنسي تصريحاته لبرنامج “شوت”، قائلًا: “الأمر كان صعبًا لنا في البدايات، وكان من الأفضل التعرف على اللاعبين بشكل أفضل… لكن في النهاية وصلنا لغايتنا”.

الإشادة باللاعبين:

وأضاف: “وجود لاعبين ذوي خبرة مع لاعبين شباب هو أمر ضروري لتوليد لاعبين جيدين، وأنا أعمل هكذا دائمًا.. أعتمد دائمًا على مجموعة من اللاعبين الذين لديهم تجانس، وأن يكونوا أقوياء حتى في الظروف الصعبة”.

وتابع رينارد تصريحاته قائلًا: “جميع لاعبي المنتخب السعودي قادرون على الاحتراف بالخارج، وجميع لاعبي المنتخب هم قادة، لكن عبدالإله العمري لديه شخصية مهمة في المنتخب”.

واستكمل: “كان هناك مباريات كثيرة صعبة، منها مباراة اليابان وفيتنام… والتأهل أخذ وقتًا طويلًا.. هناك الكثير من اللاعبين من الممكن أن يتم الاستعانة بهم في المنتخب… وهذا سبب وجودي في أغلب مباريات الدوري”.

وأردف رينارد: “لا مشكلة لدينا في اختيار لاعبين جدد في تشكيلة المنتخب، والأمر مفتوح للجميع.. هدفنا الأساسي كان هو التأهل لكأس العالم، والدوري السعودي قوي”.

إمكانية استدعاء المعيوف:

وعن إمكانية ضم الحارس الهلالي، قال رينارد: “المعيوف أراد أن يعود للمنتخب بعد أن توقف لمدة عامين وفي هذه الفترة نجحنا في التأهل… لكن من الممكن أن نختاره”.

وكان عبدالله المعيوف قد أعلن بعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري عن اجتماعه مع رينارد، بحث من خلاله إمكانية العودة إلى اللعب الدولي مجددًا، وشدد على أنه أخبره بجاهزيته للعودة.