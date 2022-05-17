أعرب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، عن أسفه لإيقاف نجم نادي الاتحاد، فهد المولد.

إيقاف فهد المولد 18 شهرًا:

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت، قبل قليل، عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد يعلق على عقوبة المولد:

وعلق رينارد على إيقاف فهد المولد قائلًا: “لم أكن أعرف هذا الخبر قبل ذلك، وهذا الخبر ليس جيدًا بالنسبة لي، وأنا أحب فهد كثيرًا، وقد سجل الكثير من الأهداف الهامة للمنتخب”.

وواصل مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تصريحاته لبرنامج “شوت”، قائلًا: “هذه فترة صعبة بالنسبة للاعب فهد، ولكن لابد أن نتقبل هذه العقوبة”.

ويُعد المولد من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع رينارد، وشارك في تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يبعده الإيقاف عن الأخضر، ويفقد فرصة المشاركة في المونديال.