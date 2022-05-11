أثار قرار المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بعدم ضم حارس مرمى فريق الهلال، عبدالله المعيوف إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حالة من الجدل.

عبدالله المعيوف يتراجع عن الاعتزال

وكان عبدالله المعيوف قد أعلن بعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري عن اجتماعه مع رينارد، بحث من خلاله إمكانية العودة إلى اللعب الدولي مجددًا، وشدد على أنه أخبره بجاهزيته للعودة.

وتوقع النقاد الرياضيون والجماهير انضمام المعيوف إلى قائمة السعودية لمواجهتي الصين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن رينارد فضل عدم استدعائه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد يكشف سبب عدم ضم المعيوف

وكشف هيرفي رينارد سبب عدم استدعاء الحارس الهلالي، وقال: “قابلت عبدالله المعيوف وتحدثت معه قبل مباراة أستراليا، وقررت وضع الثقة في الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين”.

وتابع مدرب الأخضر تصريحاته التلفزيونية، قائلًا: “المعيوف حارس متميز لكني أنا من اختار اللاعبين، وباب المنتخب السعودي مفتوح لجميع اللاعبين”.

ويُقدم عبدالله المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا نسختي 2019 و2021، بجانب العديد من البطولات المحلية.