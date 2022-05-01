وثق مقطع فيديو متداول للمواطن الذي أطلق على نفسه لقب “زعاق حائل”، وهو يحلق شاربه في بث مباشر بعدما خسر التحدي أمام الخبير الفلكي خالد الزعاق قبل يومين.

زعاق حايل يحلق شاربه pic.twitter.com/jl4Czd209B

— Eman Salman (@EmanSal11848242) April 30, 2022

تحدي الزعاق:

وكان المواطن الذي يطلق على نفسه لقب زعاق حائل قد نشر مقطع فيديو يتحدى فيه الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بأن العيد سوف يكون يوم الأحد وليس الاثنين.

وقال: “بما أني زعاق حايل، راح أحلق شاربي على الصفر إذا كان العيد يوم الاثنين، العيد بيكون يوم الأحد”.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك وغدًا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.