أنشأ زعيم كوريا الشمالية فرعًا جديدًا في الشرطة باسم شرطة الأزياء وذلك لتنفيذ تعليماته بحظر ارتداء السراويل الضيقة ضمن حملة لمواجهة الأزياء غير المحتشمة وفرض الذوق العام.

توجيهات زعيم كوريا الشمالية

وبدأت شرطة الأزياء في القبض على الشباب الذين يرتدون سراويل ضيقة على طراز “الهيبستر” وأولئك الذين يتشبهون بالشباب في الدول الغربية بعد أن انتشرت صيحة الجينز الضيق مؤخرًا في كوريا الشمالية.

منع الملابس غير المحتشمة

وخشية منه جراء ازدياد أعداد الشباب الذين يرتدون الملابس غير المحتشمة أو الذين يقلدون الاتجاهات الغربية، قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون منغ المواطنين من ارتداء السراويل الضيقة.

وأصدر الزعيم الكوري الشمالي مرسوم الموضة بعد أن شوهدت أعداد متزايدة من الشباب يرتدون الجينز الضيق، وازدادت شعبية هذه السراويل الضيقة مؤخرًا، وذلك بعد عدة سنوات من ذروة توجه الهيبستر في الغرب.