تصدرت زوجة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، محركات البحث، بعد ظهورها معه برفقة ابنتيهما، خلال ليلة ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب أنفيلد، مساء أمس الأحد.

وأطلت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح ببلوزة سوداء بأكمام ضيقة ذات أطراف واسعة، ورقبة من الجلد، مع بنطلون شارلستون باللون نفسه، وحقيبة بشكل جلد التمساح لونها أحمر.

زوجة محمد صلاح تشاركه النجاح

ولم تكن إطلالة زوجة محمد صلاح هي الأولى منذ احترافه الكرة، فقد اعتاد اصطحابها في المناسبات المهمة، مع ابنتيهما، وهو ما كان يشيد به متابعو النجم المصري.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتها على فقد كثير من وزنها، مبدين إعجابهم الشديد بشكلها الحالي وأناقتها.

يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح هو ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في الجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب.

وكان اللاعب الإنجليزي هاري كين هو الأول في جمع اللقبين خلال الموسم الماضي.