نجح سائق شاحنة لنقل الوقود في مدينة بنغازي الليبية، يدعى عبدالله المجبري، أمس الثلاثاء، من إنقاذ سكان المدينة من كارثة محققة؛ وذلك بعد احتراق شاحنته أثناء إفراغها بحي مكتظ بالسكان.



وحسب موقع “روسيا اليوم”، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن شهود عيان، أنه وفي “تصرف شجاع، قاد سائق الشاحنة عربته خارج المحطة، متحملًا خطورة محققة حتى لا يحدث انفجار يودي بحياة المدنيين؛ مؤكدًا أن سائق الشاحنة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وخسر شاحنته التي احترقت بشكل كامل في منطقة غير مكتظة بالسكان”.

حادث صادم:

وتداولت حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحادثة اشتعال النيران في شاحنة الوقود.

فيما سيطر رجال الإطفاء في مدينة بنغازي على الحريق الذي اندلع في شاحنة الوقود صباح اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن احتراق عدد من السيارات المتوقفة في المكان؛ فيما لم يسجل بعدُ سقوط أي ضحايا.

وأعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة وقود “المالطي” صباح اليوم الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض.