كشفت تقارير إعلامية عن أن السنغالي ساديو ماني يستعد لتوديع فريقه ليفربول الإنجليزي في صيف 2022 للانتقال إلى فريق بايرن ميونخ الألماني بفترة الانتقالات الصيفية.

إنجازات ساديو ماني مع ليفربول

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا انضم إلى ليفربول في 2016 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ونجح في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز مثل الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 وكأس العالم للأندية عام 2019 بالإضافة لـ السوبر الأوروبي ولقب كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

ويرغب ماني في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة، حيث من المنتظر عقد مفاوضات ومحادثات مع إدارة بايرن ميونخ في يونيو المقبل تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق الألماني.

تعليق ساخر من نجم البايرن

وفي وقت سابق، سخر الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، من أنباء اقتراب اللاعب السنغالي ساديو ماني من صفوف البايرن في صيف 2022.

وقال مولر: “إذا اهتم بايرن ميونخ بضم كل لاعب يُذكر في التقارير الصحفية، سنجد أن هناك 45 لاعبًا انضموا لصفوف الفريق، وسأصل لمقر التدريبات في يوليو المقبل، لأرى اللاعبين الجدد في البايرن”.

ويرغب البايرن في ضم ماني صاحب الـ29 عامًا في حال رحل النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة الإسباني.

وسيتنافس بايرن ميونخ مع فريق باريس سان جيرمان لضم ماني.