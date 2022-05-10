يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مبارياته ضد الاتفاق ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري يتألق في مباريات الاتفاق

ولم يُساهم سالم الدوسري في تسجيل أهداف بالدوري السعودي للمحترفين أمام أي فريق أكثر من مساهماته ضد الاتفاق، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويطمح سالم الدوسري لمواصلة تألقه في مباريات الهلال ضد الاتفاق، وقيادة الزعيم لتحقيق الفوز، واستمرار الضغط على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف الصدارة منه.

الاتفاق ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.