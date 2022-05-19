أشاد نجم الهلال والكرة السعودية السابق، سامي الجابر بأداء المنتخب الأول لكرة القدم خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مجموعة الأخضر المونديالية.

سامي الجابر يؤكد صعوبة المجموعة المونديالية

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر عن تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وتحدث سامي الجابر عن الأخضر، قائلًا: “وضعتنا القرعة في مجموعة نارية، ولكن أملنا كبير في الدعم الكبير الذي يجده منتخبنا من حكومتنا الرشيدة، ولدينا الثقة في المدرب الفرنسي هيرفي رينارد واللاعبين لمواصلة الأداء القوي”.

وتابع: “ونسعى لنقدم صورة جيدة عن الدوري السعودي الذي أصبح من أقوى الدوريات في القارة في ظل وجود 8 لاعبين أجانب، وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك أن التصفيات مختلفة تماماً عن النهائيات”.

المنتخب السعودي تألق في التصفيات

وتابع سامي الجابر: “المنتخب السعودي نجح بامتياز في المرحلة بانتزاع بطاقة الـتأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وهو أمر مهم للغاية لأن النهائيات تقام لأول مرة في المنطقة العربية وكان لا بد من التواجد فيها”.

وواصل سامي الجابر خلال تصريحاته لـ”البيان” الإماراتية قائلًا: “طموحنا الأولي هو تخطي الدور الأول مثلما فعلنا في 1994، أنا متفائل خصوصاً أن النهائيات تقام في المنطقة العربية”.