تعرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب تراجع الأداء الفني للفريق الكروي الأول.

وكانت جماهير الزعيم انتقدت الثلاثي” المدرب الأرجنتيني رامون دياز واللاعب المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماثيوس بيريرا”، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

انتقادات قوية تطال المدرب رامون دياز

وعلى الرغم من تحقيق الزعيم لنتائج إيجابية في 12 مباراة من أصل 13 مع المدرب رامون دياز، لكن الجماهير طالبت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدم التعجل بتجديد عقد دياز للموسم المقبل.

إدارة الهلال سترفض رحيل دياز لسببين أولهما” الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، الثاني هو عدم وجود مدرب كبير وذو أسم على الساحة يناسب الهلال في حال تمت إقالة دياز”، خاصة أن الهلال لا يود إحضار مدرب أجنبي ليس لديه خبرة في الكرة السعودية لتدريب الأزرق وتكرار ما فعله المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وينتهي عقد دياز، في يونيو 2022، حيث يوجد بند، يسمح لمجلس إدارة الهلال، بالتجديد معه، لمدة موسم رياضي آخر.