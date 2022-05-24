كشف المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، السبب القانوني لإيقاف الدعم مؤقتًا عن بعض مستفيدي البناء الذاتي، لحين استخراج شهادة الإشغال.

هدف القرار:

وقال العصيمي خلال مداخلة إلى العربية: إن وقف الدعم عن بعض مستفيدي البناء الذاتي لحين استخراج شهادة الإشغال؛ يأتي بهدف التأكيد على التزام المستفيد من القرض العقاري المدعوم بإتمام البناء.

إيقاف الدعم:

ولفت إلى أن عقد التمويل الموقع بين الصندوق والمواطن (المستفيد) ينص على أنه يبدأ البناء خلال سنة واكتمال البناء خلال 3 سنوات ووجوب تقديم شهادة البناء الذاتي.

وبالنسبة إلى وقف الدعم للمستفيد المتأخر عن إتمام البناء خلال 3 سنوات، أوضح العصيمي، أنه تم إرسال رسائل تذكيرية إلى المستفيدين بوجوب حصولهم على شهادة إتمام البناء وتقديمها إلى الصندوق ويبقى الدعم مستمر، مشيرًا إلى أن إيقاف الدعم يكون مؤقتًا حتى إحضار شهادة إتمام البناء ثم يعود الدعم بأثر رجعي إلى المستفيد.