كشف استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، عن سبب كثرة مرض متلازمة تعرج الشرايين في المملكة.

د. عبدالعزيز الخالدي – استشاري أمراض القلب: مرض متلازمة "تعرج الشرايين" يكثر لدينا بسبب التزواج في نفس القبيلة، وهذه الحالات دقيقة جدا، وبرنامج الجراحة المتقدمة للشرايين رائد في هذه الجراحات على مستوى العالم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vbKp24lMMd

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 23, 2022

متلازمة تعرج الشرايين:

وأوضح الخالدي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مرض متلازمة تعرج الشرايين يكثر في المملكة بسبب التزاوج من نفس القبيلة.

وتابع أنه تم اكتشاف الحالة الأولى من مرض متلازمة تعرج الشرايين منذ 16 سنة، وكان يوجد لها وصف دقيق في الأبحاث العلمية ولكن لا أحد سوى لها علاج أو تدخل.

حالة مستعصية:

ونوه إلى أن الحالة الأولى كانت مستعصية والبنت في وضع سيئ، وأجرينا لها العملية بنجاح، وبعد 5 سنوات تمكنا من إجراء 7 عمليات، والآن وصلنا إلى 37 حالة.