أشارت سجلات سرية تم الكشف عنها حديثًا أن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قد تستر على كمية هائلة من الذهب، وذلك وفقًا للوثائق الحكومية الصادرة حديثًا التي تبحث عن لغز التنقيب في عام 2018 بغرب ولاية بنسلفانيا.

تاريخ الذهب المفقود:

ويعود ذلك الذهب الأسطوري إلى حقبة الحرب الأهلية، وتحديدًا في عام 1863، حيث فُقدت أو سُرقت كمية عظيمة من الذهب كانت في طريقها إلى دار سك العملة الأمريكية في فيلادلفيا.

وبعد الكشف عن تلك المعلومات، قررت الحكومة إجراء أعمال تنقيب في عام 2018 من قِبل الـ FBI، ولكن لطالما قالت الحكومة إن عمليات الحفر التي أجرتها لم تكشف عن شيئًا.

ومع ذلك أعد عالم جيوفيزيائي اختبارًا في أحد مواقع مكاتب التحقيقات الفدرالي التي كانت تُجري عمليات التنقيب، وقد كشف عن وجود جسم تحت الأرض بكتلة عظيمة، ويتفق وصفها مع وصف كتلة تتكون من 9 أطنان وبكثافة تتفق مع الذهب، ويثير ذلك تساؤلات حول دور مكتب التحقيقات الفدرالي في أخذ ذلك الذهب أو التستر عليه أو ربما سرقته بالكامل.

قيمة الذهب الأسطوري:

بحسب صحيفة ديلي ميل، التي كشفت عن تلك الوثائق، فإن ذلك الذهب تصل قيمته حاليًّا إلى 400 مليون دولار.

وكان قد تم ذلك المسح الجيوفيزيائي الذي كشف عن هذه المفاجآت بناءً على أمر حكومي للبحث عن الكنز في دانتز ران، وقد اتضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بعمليات تنقيب في عملية سرية ضخمة استمرت لعدة أيام شديدة البرودة في أواخر شتاء 2018.

وبعد عمليات التنقيب السرية تلك، أصدر الـ FBI تقريرًا مؤرخًا بـ13 مارس 2019 بعد شهور من الحفر، أن العملاء لم يجدوا شيئًا ولم يتم العثور على معادن أو مواد أخرى وسيغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي القضية الموضحة.

ومن المتوقع صدور تحقيقات إضافية خلال الأشهر المقبلة تكشف المزيد من المفاجآت.