يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تفوقه في المباريات التي يخوضها يوم الجمعة، وتحقيق الفوز أمام الفتح.

الاتحاد يتفوق في مباريات الجمعة

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا في مباريات يوم الجمعة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعب 10 لقاءات، بينهم 4 مواجهات خارج جدة.

ونجح العميد في تحقيق 8 انتصارات يوم الجمعة، بينهم 3 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم أمام الفيصلي، الباطن والرائد، وتعادل ضد التعاون، وخسر على أرضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

العميد ضيفًا على الفتح اليوم

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، عند الساعة 6:50 مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.