أقر تاجر الأعمال الفنية، إينجو فيلبريك، بأنه مذنب بالاحتيال على أشخاص في الصفقات التي تنطوي على أعمال فنية مزعومة لكل من جان ميشيل باسكيات وكريستوفر وول وفنانين آخرين.

وقال المدعون إنه استغل غموض سوق الفن للاحتيال على الأشخاص، وكان من ضمن ضحاياه رجل سعودي، حيث احتال عليه في مبلغ قدره 6 ملايين دولار، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وحكم قاضٍ فيدرالي في مانهاتن على تاجر الأعمال الفنية الأمريكي، بالسجن سبع سنوات، حيث خدع المستثمرين ثم فر إلى جزيرة في المحيط الهادئ.

وكان قد تم احتجاز فيلبريك منذ ما يقرب من عامين، حين اعتقاله في عام 2020 في جزيرة فانواتو، وقال المسؤولون إن هذا الوقت في الحجز سيُحسب ضمن فترة عقوبته.

وأقر السيد فيلبريك بأنه مذنب بجرمه ووافق على مصادرة 86 مليون دولار.

حياة تاجر الأعمال الفنية قبل اعتقاله

تمكن فيلبريك من وضع اسمه في عالم الفن بقوة، وكان يسافر على متن طائرات خاصة، ويستأجر فيلات في إيبيزا ويرتدي بدلات إيطالية مصنوعة يدويًا.

وقام السيد فيلبريك، وهو مواطن أمريكي التحق بجامعة لندن التي لديها برنامج فني مرموق، بافتتاح معرض عندما كان في العشرينات من عمره، ووالده هو هاري فيلبريك، المدير السابق لمتحف Aldrich للفن المعاصر.

وقال المدعون إن فيلبريك باع ما مجموعه أكثر من 100% إلى مستثمرين متعددين، بالإضافة إلى بيع الأعمال الفنية أو استخدامها كضمان على القروض دون علم أصحابها، وقدم مستندات مزورة من أجل تضخيم قيمة الأعمال الفنية، وبالتالي كان نجاحه مبنيًا على الأكاذيب والوثائق المزيفة.