وقَّعت الهيئةُ السعوديةُ للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا ” مذكرةَ تفاهمٍ مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ بهدف إتاحة استعراض بطاقة شهم الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وذلك بإضافتها إلى تطبيق (توكلنا خدمات) في المحفظة الرقمية، بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومعالي مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي.

تفاصيل المذكرة:

ومثَّلَ سدايا في توقيع المذكرة نائبُ مساعد مدير المركز لمنظومة توكلنا عبدالعزيز الناجم، ومن الصندوق مستشار معالي الأمين العام للتقنية اللواء المهندس الدكتور يحيى بن علي الغامدي.

ونصَّت المذكرة على آلية العمل على الربط التقني لبطاقة (شهم) مع تطبيق (توكلنا خدمات)؛ مما يتيح التحقق من هوية حامل البطاقة في أثناء إبراز التطبيق.

تسهيلات خاصة:

وتعد هذه المذكرة الخطوة الأولى من نوعها لتمكين مستفيدي الصندوق من الحصول على تسهيلات خاصة عبر الربط التقني مع (توكلنا خدمات)، واستثمار التطور التقني والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة خدمات المستفيدين لدى الصندوق.

يأتي توقيع المذكرة سعياً من الهيئة والصندوق إلى تسخير البيانات وتطويع التقنية؛ لخدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود والخبرات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

ويهدف صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين إلى عون ورعاية المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها إليهم، إضافة إلى توفير حياة كريمة ومستدامة وآمنة لهم.

يُذكر أن سدايا قد أطلقت مؤخراً تطبيق (توكلنا خدمات)؛ ليصبح التطبيق المُمكّن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر بتقديم خدمات إلكترونية لهم لإنهاء أعمالهم اليومية في مكان واحد، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.