كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيرًا لـ كأس العالم 2022 الذي يُقام في قطر نوفمبر المقبل.

وسوف يقيم الأخضر معسكرًا تحضيرًا على مرتين في مدينة إليكانتي الإسبانية خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “الأخضر” الإعدادي لكأس العالم.

موعد أول 3 مباريات ودية لـ المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يواجه كولومبيا وديًا في الخامس من يونيو ثم يواجه منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية.

بينما تُقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.

المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد فضّل مواجهة 3 منتخبات لاتينية من أصل 4 وديات تحضيرًا لمواجهتي الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات، حيث يسعى الأخضر لأخذ النقاط الممكنة من المباراتين والتعرف على طريقة لعب المدرسة اللاتينية نظرًا لتقارب الأداء مع وجود فوارق بسيطة بين منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

الأخضر في المجموعة الثالثة

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.