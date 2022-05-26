طالب العديد من جمهور نادي الاتحاد والنقاد الرياضيين، بمعاقبة سالم الدوسري لاعب الهلال بعد طريقة احتفاله بهدفه في شباك نادي الاتحاد وأمام جماهير النادي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة الفريقين الاثنين الماضي.

يعقوب المطير – محامي خبير بالقانون الرياضي: بما ان سالم الدوسري لم يخرج من الملعب فلا عقوبة عليه اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/UVmYSkvm3t — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 25, 2022

وكان الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي أبدى اندهاشه من عدم معاقبة لجنة الانضباط والأخلاق للدوسري بعد إصدار مجموعة من العقوبات بحق الاتحاد ومسؤول نادي الهلال، فهد المفرج المشرف العام على فريق الكرة بأزرق الرياض.

لماذا لم يُعاقب سالم الدوسري ؟

المحامي والقانوني يعقوب المطير كشف السر وراء عدم معاقبة الدوسري قائلًا: “سالم الدوسري لم يخرج من ملعب الجوهرة المشعة للاحتفال بهدفه واستفزاز جماهير الاتحاد، واحتفاله كله كان داخل أرض الملعب لذلك لا عقوبة عليه”.

يذكر أن الدوسري حرص على تهدئة جماهير الاتحاد بعد محاولتها إلقاء قارورات مياه عليه بعد احتفاله بهدفه.