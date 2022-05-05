استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس وسط حالة من ضعف الطلب بسبب إجازة عيد الفطر المبارك وإغلاق البنوك أبوابها أمام الراغبين في الحصول على الدولار حتى صبيحة الأحد المقبل.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 18.45 جنيه للشراء مقابل 18.51 للبيع وهو نفس السعر الذي كان عليه الدولار تقريبًا خلال الأسبوع الماضي بالرغم من حالة القلق والترقب من ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى بعد قرار المركزي الأمريكي رفع نسبة الفائدة بمقدار نصف في المئة.

ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه

وشهدت الشهور الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة. وبعدما كان الدولار مستقرًا في حدود 15.5 جنيه على مدى أكثر من 5 سنوات ارتفع سعر الدولار بحوالي 20% خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان عدد كبير من المصريين يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار بعد القرار الأمريكي الأخير لكن نظرا لاستمرار إجازة عيد الفطر فإن البنك المركزي المصري لم يقم بعد بإصدار أية قرارات متعلقة برفع سعر الفائدة. ومن غير المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في مصر نظرًا لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار خاصة مع زيادة نسبة التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتبط ارتفاع سعر الدولار في مصر بجملة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية طالت حتى الخبز السياحي والعديد من المنتجات الغذائية.