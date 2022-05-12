سجل الدولار أعلى مستوى في عقدين، اليوم الخميس، بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق؛ ما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة.

تراجع الأسهم:

كما حصل الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً على الدعم من تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين من أن البنوك المركزية تقف وراء هذا الاتجاه في محاولة لكبح أسعار المستهلكين، إذ يواجه النمو بالفعل مخاطر نتيجة عمليات الإغلاق التي تطبقها الصين منذ فترة لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية بنحو 1%، إلى 104.22 مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 8.3 % على أساس سنوي في أبريل منخفضاً من 8.5 %، في مارس لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين التي بلغت 8.1 %.