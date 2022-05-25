حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الجفاف الذي يصيب الأطفال، داعية إلى مراجعة الطبيب في حال تطور الأعراض إلى إسهال أو تقيؤ مستمر أو حال عدم الرغبة في تناول المشروبات.

أعراض جفاف الطفل:

وقالت المدينة إن أعراض جفاف الطفل تتمثل في الشعور بالعطش والتبول مرات أقل خلال اليوم.

وأضافت أن هذه الأعراض قد تتدهور إلى إسهال مستمر لعدة أيام، أو التقيؤ لأكثر من يوم، أو عدم احتفاظ الطفل بأي سوائل، أو عدم الرغبة في تناول أي مشروب لعدة ساعات.

مراجعة الطبيب:

ونصحت في حال ظهور هذه الأعراض بمراجعة الطبيب فوراً؛ لفحص الطفل والحصول على الاستشارة الطبية اللازمة.