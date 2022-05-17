تمكنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز التأهيل الطبي من تركيب طرف صناعي لمريض أربعيني تمت إحالته من منطقة جازان، كان مصابًا بشلل الأطفال منذ الولادة، مع بتر لأسفل الركبة للقدم المصابة بالشلل، بسبب إصابته بمضاعفات مرض السكري.

المريض يمارس حياته بشكل طبيعي

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل محمد الجهني أن الحالة المرضية تعد نادرة، مؤكدًا أن الفريق الطبي تمكن من عمل الطرف الصناعي للمريض وتدريبه عليه حتى عودته لممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وأشار إلى حرص مركز التأهيل الطبي بالمدينة على تقديم الخدمات العلاجية لمراجعيها بكل يسر وسهولة.