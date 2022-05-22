احتفت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بأمينها العام د. سعود المتحمي بعد رحلة عطاء وإنجاز حافلة بالتضحيات.

واليوم يترجل أمينها وقائد شغفها ووالد موهوبيها..

تتقدم مؤسسة #موهبة ومجلس إدارتها ومنسوبوها وطلابها بكل فخر واعتزاز لمعالي د.سعود المتحمي، بأكاليل وفاءٍ وباقات شكرٍ وامتنان لمسيرته العامرة وجهوده القديرة وقيادته المبينة التي أوصلت موهبة للعالمية، متربعةً على منصات القمم والمعالي. pic.twitter.com/9sPzPc9AsU

— موهبة (@mawhiba) May 21, 2022

أكاليل وفاء وباقات شكر

وقالت موهبة، عبر حسابها في “تويتر”، اليوم يترجل أمينها وقائد شغفها ووالد موهوبيها.. وتتقدم مؤسسة موهبة ومجلس إدارتها ومنسوبوها وطلابها بكل فخر واعتزاز لمعالي د.سعود المتحمي، بأكاليل وفاءٍ وباقات شكرٍ وامتنان لمسيرته العامرة وجهوده القديرة وقيادته المبينة التي أوصلت موهبة للعالمية، متربعةً على منصات القمم والمعالي”.

شغف كبير ودعم لا محدود

وأضافت مؤسسة موهبة “جميع كلمات الشكر والثناء لا تستطيع أن تصف مدى الامتنان الذي تشعر به مؤسستنا العامرة تجاه مجهوداتكم العظيمة وشغفكم الكبير ودعمكم اللامحدود، ، لنجزم بأنه لم ولن تنتهي رحلتكم مع موهبة فهي غرس زرعتموه، باقٍ فينا وفي أبنائك الموهوبين، ممتدٌ بعطاءات الأوطان”.