تناول سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، وجبة شعبية في منطقة نجران، وعبر عن سعادته البالغة بتناول هذه الوجبة.

أول وجبة شعبية تناولتها في منطقة نجران هي بر بسمن. كان طعمها لذيذ جدًا. الحمدلله pic.twitter.com/KL14jX4RpA — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) May 28, 2022

السفير تناول البر بالسمن:

وقال إيواي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن أول وجبة شعبية تناولتها في منطقة نجران هي وجبة البر بالسمن اللذيذة.

ونشر السفير الياباني فوميو إيواي، مقطع فيديو يوثق فيه تناوله الوجبة المشار إليها، مع أحد الأشخاص. قائلًا: كان طعمها لذيذًا جدًّا.