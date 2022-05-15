دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، يومها الـ 82، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر القوى الغربية بإمداد كييف بالسلاح.

وفي آخر التطورات، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مستشار عمدة ماريوبول قوله، إن القوات الروسية بدأت استخدام قذائف حارقة ضد الجنود الأوكرانيين في مصنع آزوفستال.

روسيا تستخدم قذائف حارقة

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بوجود حوالي 600 جندي مصابين بجروح خطيرة في مخابئ المصنع المحاصر، ولا يمكنهم الحصول على المساعدة الطبية المناسبة.

وميدانياً، أفاد مسؤول محلي بأن غارات استهدفت منشآت عسكرية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا، فيما أفاد حاكم لفيف الأوكرانية بأن 4 صواريخ استهدفت منشأة عسكرية قرب الحدود مع بولندا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في أجواء دونيتسك ولوغانسك وخاركيف، إضافة إلى قصف 32 منطقة لتمركز القوات الأوكرانية خلال يوم.

فيما قال حاكم منطقة بيلغورود إن شخصاً واحداً أصيب عندما فتحت قوات في أوكرانيا النار على قرية روسية قريبة من الحدود.

روسيا فشلت في تحقيق انتصارات عسكرية

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن العملية الروسية على دونباس تأخرت في تحقيق أهدافها، وأن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض الشهر الماضي، مع ترجيح فقدان روسيا لثلث قواتها المقاتلة في أوكرانيا.

هذا ووصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد أن انتظرت أياما قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.

وتقوم أوكرانيا بإجلاء المدنيين تدريجيا من المدينة المدمرة منذ أكثر من شهرين. وتسيطر روسيا على معظم المدينة.

وكان أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول قد قال في وقت سابق، إن القافلة تضم ما بين 500 و1000 سيارة وهو ما يمثل أكبر عملية إجلاء منفردة من المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وبينما تعيد موسكو تركيز هجومها على الشرق الأوكراني خصوصاً بعد مقاومة كييف لتقدّم القوات الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الوضع في منطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة.

وأضاف الرئيس أن القوات الروسية ما زالت تحاول إظهار تحقيق انتصار من نوع ما، وفق تعبيره.

كما تابع زيلينسكي في كلمة خلال مقطع مصور في وقت متأخر من الليل، أنه وفي اليوم الثمانين من العملية العسكرية هناك غضب روسي مما يجري، خصوصا مع تماسك القوات الأوكرانية، إلا أنهم (أي الروس) لا يوقفون محاولاتهم، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن الرئيس.