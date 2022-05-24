أكّدت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أيّ حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بمرض جدري القرود حتى الآن.

رصد الوضع الوبائي باستمرار

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنّها ترصد باستمرار الوضع الوبائي وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أنّها تُتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدري القرود.

ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية

ودعت الصحة العمانية، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنّب المخالطة المباشرة لأيّ شخص تظهر عليه أعراض تنفسيّة أو طفح جلدي خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض.