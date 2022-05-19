يطمح سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في حمل الكأس الرابعة في مسيرته في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عند مواجهة نادي الفيحاء مساء اليوم الخميس في المباراة النهائية.

ويرغب الفرج في أن يكون أول لاعب يرفع كأس البطولة للمرة الرابعة في مسيرته بعد عودتها في 2008.

سلمان الفرج حمل اللقب في 3 مناسبات:

وتُوج الفرج باللقب في 3 مناسبات أعوام 2015 أمام النصر وفي 2017 أمام الأهلي وفي 2020 أمام النصر.

الهلال يطمح للفوز الأول بالموسم الحالي:

وكان الزعيم تقابل مرتين مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي، وفاز الفيحاء في لقاء الدور الثاني يوم 3 مايو الجاري بهدف دون رد.

ولم يُسجل الزعيم أي أهداف في مباراتين أمام الفيحاء بالموسم الحالي، حيث يطمح في فك العقدة والتسجيل اليوم وتحقيق الفوز الأول في ثالث مواجهة ضد الفيحاء بالموسم الحالي.