سيغيب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن مواجهة نادي ضمك، بعد غد السبت، وذلك بسبب الإصابة.

سبب غياب سلمان الفرج

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الهلال عبر “تويتر” أن الفرج لم يشارك في تدريبات الزعيم اليوم الخميس بسبب عدم الجاهزية حيث تواجد في مقر العيادة.

الهلال يسعى للتعويض أمام ضمك

يذكر أن الهلال كان خسر من فريق الفيحاء أول أمس الثلاثاء في دوري المحترفين وتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول.

ويسعى نادي الهلال للفوز على ضمك من أجل الوصول للنقطة رقم 52، مع تمنيات الهلاليين بخسارة الاتحاد من نادي الفتح، حيث تنطلق المباراة بينهما غدًا الجمعة بالجولة الـ26 دوريًا.