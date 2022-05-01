التقى الفنان فايز المالكي، سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأول توأم سيامي من السودان تم فصلهما في المملكة قبل 31 عاماً.

#من_الشاشة | فايز المالكي يلتقي أول توأم سيامي من السودان "سماح وهبة" بعد 31 عامًا من فصلهما في المملكة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون

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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 1, 2022

فريق برنامج إنسان

وسافر فائز المالكي إلى السودان ضمن فريق برنامج “إنسان” الذي يبث على قناة “السعودية”، بحثاً عن التوأم السيامي “هبة وسماح”، وتمكن من الالتقاء بهما واطمأن على صحتهما، حيث عبرتا خلال لقائهما مع المالكي عن تقديرهما لما قدمته لهما المملكة.

وقالت هبة إنها تعتبر نفسها وُلِدت مرتين؛ المرة الأولى في مستشفى الملازمين بأم درمان، والثانية في مستشفى الملك فيصل بالرياض حيث أجريت لهما عملية الفصل.

وذكرت سماح أنها تعتبر نفسها “بنت سدير” لكونها كانت قد عاشت في محافظة المجمعة، معبرة عن رغبتها بالعودة مرة أخرى إلى السعودية.