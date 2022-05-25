توفيت مواطنة، بعد تعرضها للدغة سمكة سامة تعرف باسم سمكة الرقدة أو عقرب السمك، وذلك بشاطئ منتزه الأمير فهد بن سلطان بمحافظة ‎حقل.

تفاصيل الحادث:

وبحسب العربية، تم نقل المرأة إلى مستشفى حقل العام لإسعافها بعد تعرضها للدغة، ولكنها توفيت متأثرة باللدغة، مشيرة إلى أن هواة السباحة يحتاجون إلى لبس حذاء البحر عند نزولهم لتفادي خطر هذه السمكة التي تكثر في ساحل محافظة حقل.

سمكة الرقدة:

وتعيش سمكة الرقدة السامة بين الشعاب؛ حيث تتشكل بألوان الشعاب بهدف التمويه والاختفاء من فريستها، خاصة من الأسماك الأخرى.

وتتميز سمكة الرقدة بأنها ذات أشواك سامة على ظهرها، بمجرد أن يدعس الشخص عليها بأقدامه ويتعرض للإصابة بأشواكها السامة فإنه يحتاج لسرعة نقله للمستشفى وذلك لخطورة سمها.