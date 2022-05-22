سجل سهم المملكة القابضة ارتفاعًا في السوق المالية السعودية اليوم الأحد، مدعومًا بصفقة صندوق الاستثمارات العامة.

قيمة سهم المملكة القابضة

وارتفعت قيمة سهم شركة المملكة القابضة اليوم بنسبة 9.90% مسجلًا سعر 9.99 ريال للسهم، ومحققًا زيادة قدرها 0.90 ريال.

وساهمت الأنباء الخاصة بصفقة بيع الأمير الوليد بن طلال نسبة 16.87% من أسهمه في شركة المملكة القابضة لصالح صندوق الاستثمارات العامة، في النشاط الملحوظ في التداول على سهم الشركة.

وتصدر سهم المملكة القابضة حجم وقيمة التداول في الجلسة الافتتاحية لتداولات سوق الأسهم المحلي اليوم الأحد، بقيمة 5,718 مليار ريال من خلال التداول على نحو 628 مليون سهم.

شراكة جديدة

وأرجع خبراء الارتفاع الملحوظ في قيمة سهم شركة المملكة القابضة إلى صفقة البيع التي وُقعت بين الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة، حيث اشترى الصندوق بموجب الصفقة نحو 625 مليون سهم من إجمالي أسهم شركة المملكة القابضة.

تعليق الأمير الوليد بن طلال

من جانبه قال الأمير الوليد بن طلال: نرحب بصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي ومحرك التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية كمستثمر بنسبة ١٦,٨٧٪ في شركة المملكة القابضة. وتابع: حيث تصبح ملكيتي ٧٨،١٣٪ في شركة المملكة القابضة كجزء من استثماراتي الاستراتيجية طويلة الأجل.

وتعد شركة المملكة القابضة، من أعرق الشركات العاملة في مجال الاستثمارات، وعلى مدار 42 عامًا امتد نشاطها ليشمل نحو 18 قطاعًا استثماري على مستوى العالم، وحققت الشركة انتشارًا على مستوى ست قارات على مستوى العالم، حتى وصلت أصولها إلى 50 مليار ريال.

وكانت شركة المملكة القابضة أصدرت بيانًا أكدت فيه على أن صفقة الشراء تأتي تأكيدًا على قوتها ومتانتها على الصعيد الاستثماري كما أنها تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن احتفاظ الأمير الوليد بن طلال بنسبته في الشركة تؤكد على استمرار الرؤية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة.