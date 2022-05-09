عانى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في موسمه الأول مع النادي الباريسي.

4 أهداف لـ ميسي في موسمه الأول

وبحسب إحصائيات شبكة Opta فإن ميسي سدد 10 كرات في العارضة منذ قدومه للبي إس جي في أغسطس الماضي، أي أن ميسي سجل فقط 4 أهداف خلال 24 مباراة بـ الدوري الفرنسي.

وكان ميسي انضم إلى البي إس جي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

يذكر أن البي إس جي كان تعادل مع فريق تروا أمس بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل باريس سان جيرمان المتوج بـ الدوري الفرنسي المركز الأول حاليًا برصيد 80 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي أوليمبيك مارسيليا.

صافرات الاستهجان تدفع ميسي لمغادرة باريس سان جيرمان

وكان ميسي تعرض لـ صافرات استهجان في مباراة سان جيرمان ضد بوردو في الدوري الفرنسي في مارس الماضي.

وبمجرد أن ذكر المعلق الداخلي لـ ملعب حديقة الأمراء، اسم اللاعب الأرجنتيني والبرازيلي نيمار دا سيلفا وجه الجمهور لهما صافرات استهجان، بسبب أداء كل منهما في مباراتي ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الريال على حساب باريس سان جيرمان لدور الثمانية.

ويبدو أن جمهور باريس سان جيرمان، لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى صيحات استهجان متواصلة ظلت تطارد ميسي حينما يلمس الكرة في المباراة.

حسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فقد تواصل خورخي ميسي، والد ليونيل ووكيل أعماله، مع مجلس إدارة برشلونة، لبحث عودة الأرجنتيني إلى “كامب نو”، وهو ما أكده برنامج ” التشيرنجيتو” الرياضي الإسباني الشهير.