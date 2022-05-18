أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 23.51 نقطة ليقفل عند مستوى 12713.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 396 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر, وأنعام القابضة, والصادرات, وساب, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شاكر, وكهرباء السعودية, والتأمين العربية, وأمانة للتأمين, وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.91% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والراجحي، وكيان السعودية, والإنماء, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والأهلي, وأرامكو السعودية, وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 144.91 نقطة ليقفل عند مستوى 22832.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 377 ألف سهم تقاسمتها 1255 صفقة.