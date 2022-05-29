أثارت الفنانة السورية، سولاف فواخرجي حالة من الجدل بعد تصريحاتها في أحد البرامج التلفزيونية، بشأن الفنانة كاريس بشار.

أزمة كاريس بشار وسولاف فواخرجي

وقالت سولاف فواخرجي إن كاريس بشار أتت لعرسها دون دعوة وخربته وأزعجت الضيوف الموجودين وحاولنا السيطرة على الموضوع.

وأشارت أنه خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن يتم تقطيع التورتة بالسيف وفوجئت بأن السيف حضر ولم تحضر التورتة وبعد ذلك عرفت أنها احتفلت بعيد ميلادها في قاعة العرس.

رؤى سولاف فواخرجي

وقد أثارت سولاف فواخرجي الجدل من قبل في تصريحاتها التي أشارت فيها إلى رؤيتها عديدًا من الأنبياء في المنام.

وقالت: “أنا شخص كثير بيعيش أحلامًا ليلية معينة، وبشوف رؤية كثير، وشفت كل الأنبياء، وشفت لحظات غريبة بحياتي، وشفت منامًا من فترة الست رقية وكأنها بتناديني لأروح عندها، وتنكرت ورحت مع صديقتي على الجامع”.

آراء مثيرة للجدل

كما قالت خلال استضافتها في برنامج “شو القصة”، مع الإعلامية رابعة الزيات: “إن الله هو كل شيء، وهو الضمير وهو الجمال، وهو القدر، ولكن الله ما قال لا تروحوا للجامع، أو الكنيسة، وما قال لا تروحوا على معبد بوذي”.

وعند سؤالها عن ديانتها، قالت: “لما كنا صغار أمي كانت تقول لي أي حد يسألكم ما هو دينكم قولوله سوري، تأخدنا على الجامع وعلى الكنيسة وتقول هذا هو بيت الله، وأنا تعلمت أني أنتمي لهذا البلد بكل أديانه وأطيافه، وبكل أحواله، أنا بعيد مع الكل وبحب العيد أيًا يكن، وبعيد مع الكل، وبحس إني لي من كل دين ومن كل طائفة”.